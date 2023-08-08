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05:34, 8 августа 2023Наука и техника

В России создан фонд развития отрасли беспилотников

В России создали фонд развития отрасли беспилотников с капитализацией в ₽10 млрд

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Фонд суверенных технологий Национальной технологической инициативы (НТИ) и компания-разработчик беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего» создали фонд развития отрасли беспилотников с капитализацией в 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Фонд создан на площадке проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» в Новосибирске. Он будет заниматься отбором и адресной поддержкой российских проектов в области БАС. Его работа рассчитана на срок 10 лет. Первый раунд финансирования предполагается сделать в октябре 2023 года.

Как заявил генеральный директор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко, работа фонда будет направлена на производство комплектующих, сервис и программирование, а также подготовку нормативно-правовой базы, популяризацию и обучение профессии.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым призвал наращивать производство новейших вооружений. Он упомянул, в частности, танк Т-90 «Прорыв», беспилотники «Ланцеты» и самолетные комплексы.

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    Марина Совина
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