Стало известно о сбитом в российском регионе беспилотнике
Baza: в Брянской области военные сбили беспилотный летательный аппарат
В Брянской области военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Дрон был замечен в районе границы с Украиной в Севском районе российского региона.
Как стало известно порталу, БПЛА был уничтожен еще 7 августа. В результате инцидента никто не пострадал.
Тогда же, 7 августа, в Курской области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили два беспилотника, на одном из которых была символика террористической организации. Дрон был уничтожен взрывотехниками.