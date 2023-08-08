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11:11, 8 августа 2023Россия

Стало известно о сбитом в российском регионе беспилотнике

Baza: в Брянской области военные сбили беспилотный летательный аппарат

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

В Брянской области военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Дрон был замечен в районе границы с Украиной в Севском районе российского региона.

Как стало известно порталу, БПЛА был уничтожен еще 7 августа. В результате инцидента никто не пострадал.

Тогда же, 7 августа, в Курской области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили два беспилотника, на одном из которых была символика террористической организации. Дрон был уничтожен взрывотехниками.

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    Марк Леонов
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