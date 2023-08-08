В Британии решили продать дом любовницы короля

Daily Mail: дом любовницы короля Британии Эдуарда VII продается за 3 млн фунтов

В Великобритании дом любовницы короля Эдуарда VII — Пэтси Корнуоллис-Уэст — выставили на продажу за 3 миллиона фунтов стерлингов (более 366 миллионов рублей). Объект недвижимости расположен в поместье Ньюлендс и выполнен в готическом стиле, сообщает газета Daily Mail.

Дом был построен в начале 1800-х годов для адмирала Уильяма Корнуоллиса, капитана флота и друга лорда Нельсона. Здание украшено контрфорсами и зубчатым парапетом. В конце IXX века поместье посещали император Германии Вильгельм II и другие представители европейской монархии. Суммарная площадь оценивается почти в 8400 квадратных метров.

Внутри восемь больших спальных комнат, главная из которых представляет собой овальное помещение с ванной и гардеробной, также там пять ванных комнат, кухня, две столовые, внутренний холл с доступом в библиотеку, музыкальную комнату, столовую и кладовую для обуви, игровая комната с собственной кухней и выходом на террасу на крыше, гостиная, кинозал и другие помещения. Коридоры поместья украшены произведениями искусства и старинными вазами.

В начале февраля 2022 года на продажу выставили еще один объект недвижимости, принадлежавший представителям британской королевской семьи. Речь шла о поместье в английском графстве Суррей, которым в свое время владел король Генрих VIII. Потенциальным покупателям предлагали пожить в доме монарха за 15 миллионов фунтов стерлингов (около 1,5 миллиарда рублей).