В африканской стране отменили ограничение на количество президентских сроков

В ЦАР референдумом отменили ограничения на количество президентских сроков

В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) референдумом отменили ограничение на количество президентских сроков для лидера страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Новую Конституцию, которая отменяет ограничение на два срока для президента ЦАР, поддержали 95 процентов жителей страны. Явка составила 61 процент.

Издание отмечает, что ЦАР — это африканская страна, в которой активно действует российская частная военная компания «Вагнер». Благодаря российским сотрудникам, действующий президент республики Фостен-Арканж Туадера смог удержать влатсь. После реформы Конституции он сможет избраться на новый срок в 2025 году.

Ранее стало известно о возможной отправке африканскими странами войск в Нигер, где мятежники захватили власть. Соседняя Нигерия может предоставить до половины военного контингента в 25 тысяч человек.