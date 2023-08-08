Стало известно о возможной отправке африканскими странами войск в Нигер

RFI: Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот д'Ивуар могут отправить войска в Нигер

Нигерия может предоставить до половины военного контингента в 25 тысяч человек для отправки войск в Нигер в рамках возможной операции африканских стран против мятежников, которые захватили власть в Нигере. Об этом сообщило радио RFI.

Также отправить войска могут Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар. Стало известно, что Нигерия хочет стать «локомотивом» военной операции и направить до половины военного контингента в Нигер.

Пока военная операция не является основным сценарием по истечении ультиматума со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки, поскольку страны Африки пытаются избегнуть эскалации. Однако этот вариант все равно рассматривается как запасной.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Нигера перебрасывают подкрепление в столицу Ниамей из-за возможной иностранной интервенции. По данным источника, конвой примерно из 40 пикапов прибыл в ночь на воскресенье вечером, доставив войска из других частей страны, чтобы успокоить нервничающую общественность и подготовиться к возможному вторжению.