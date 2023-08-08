Военные Нигера отправили подкрепление в столицу из-за возможной интервенции

CNN: ВС Нигера перебрасывают подкрепление в столицу из-за возможной интервенции

Вооруженные силы (ВС) Нигера перебрасывают подкрепление в столицу Ниамей из-за возможной иностранной интервенции. Об этом сообщает CNN cо ссылкой на военные источник.

По данным источника конвой примерно из 40 пикапов прибыл в ночь на воскресенье вечером, доставив войска из других частей страны, чтобы успокоить нервничающую общественность и подготовиться к возможному вторжению.

Ранее мятежники в Нигере заявили, что два государства Центральной Африки перебрасывают силы для участия во вторжении в их страну в координации с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) и вооруженными террористическими группами. Национальный совет по защите родины (НСЗР) предостерег организацию от любого вмешательства во внутренние дела Нигера, а также от катастрофических последствий этой военной авантюры.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к НСЗР, а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.