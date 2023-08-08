Жители российского села перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия света

«Подъем»: жители Ольгинки перекрыли трассу М-4 «Дон» из-за отсутствия света

Жители села Ольгинка в Туапсинском районе перекрыли федеральную трассу М-4 «Дон». На такой шаг их побудили перебои в подаче электричества, сообщает «Подъем».

Жильцы многоэтажек обвинили в проблемах с электроснабжением управляющую компанию, которая якобы незаконно присоединила к трансформаторной подстанции магазины и рестораны пляжа. В результате они столкнулись с отсутствием света и воды, в их домах не работают лифты, электроплиты и кондиционеры. Энергетики посоветовали жителям сократить потребление.

Пытаясь привлечь внимание к проблеме, ольгинцы перекрыли федеральную трассу, после чего глава Туапсинского района Сергей Бойко пообещал принять «все меры» и заявил, что разберется в случившемся. К расследованию решили привлечь заместителя, курирующего сферу ЖКХ, представителей управляющей компании и прокуратуру.

Ранее с проблемой в электроснабжения столкнулись жители Владивостока. Из-за обрыва проводов без света остались 120 домов в районе Эгершельд. Виновником блэкаута стала парусная яхта, проходившая через канал на остров Елена, — она и повредила линию электропередачи.

В июне без электричества остались тысячи жителей города Иваново. Аварийное прекращение работы из-за грозы произошло на 54 трансформаторных подстанциях. В зону отключения света попало 1,2 тысячи частных домовладения и 48 многоквартирных зданий, в которых проживают более 6,2 тысячи человек.