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11:23, 8 августа 2023Забота о себе

Названы симптомы летней депрессии и ее отличия от зимней

Психиатр Розенталь: жара, влажность и пыльца вызывают летнюю депрессию

Фото: Unsplash

В жаркое время года многие ощущают подавленность из-за сезонной депрессии, считает психиатр Норман Розенталь. Симптомы летнего аффективного расстройства и его отличия от зимней апатии он назвал в беседе с Washington Post.

Розенталь объяснил, что негативное воздействие на психику главным образом оказывают жара, высокая влажность и проявление аллергии на пыльцу. Кроме того, многие пациенты жалуются на яркий солнечный свет, который, по мнению специалиста, действительно способен вызывать у некоторых людей маниакальные мысли.

Летние и зимние сезонные аффективные расстройства характеризуются подавленностью, плохим настроением и снижением чувства удовольствия. Пациенты с зимней депрессией, как правило, больше спят, переедают и чувствуют себя вялыми. Симптомы летней депрессии противоположные: снижается аппетит, исчезает чувство голода, появляется бессонница

Норман Розентальпсихиатр
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Розенталь отметил, что при летней депрессии люди более деятельные и чаще решаются на действия, которые вредят им. Тогда как при зимней апатии у пациентов часто не хватает сил, чтобы предпринять что-то способное навредить им.

Ранее химик-фармацевт Ниал Уит перечислил риски приема антидепрессантов в жару. По его словам, при высокой температуре воздуха такие препараты вызывают обезвоживание и увеличивают риск солнечного удара.

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    Екатерина Улитина
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