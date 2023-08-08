Мэра Димитровграда задержали по подозрению во взяточничестве

SHOT: силовики задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова

Силовики задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Предварительно, его подозревают в получении взятки. Во время задержания у него нашли более одного миллиона рублей.

Отмечается, что правоохранители разбили стекло машины и стреляли в воздух, чтобы заставить Большакова выйти из машины: мэр забаррикадировался в авто и сопротивлялся задержанию.

Ранее Свердловский районный суд Иркутска приговорил бывшую главу администрации Куйтунского городского поселения Альбину Хомич к восьми годам лишения свободы за получение взятки в виде однокомнатной квартиры, которую ей передал застройщик.