Раскрыты подробности задержания мэра Димитровграда

Вместе с мэром Димитровграда задержали советника главы Ульяновской области

Начало событий в новости Мэра Димитровграда задержали по подозрению во взяточничестве

Правоохранительные органы вместе с мэром Димитровграда Андреем Большаковым задержали еще двоих высокопоставленных чиновников региона. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Задержаны советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов.

В настоящее время в кабинете Большакова проходят обыски. Против него возбуждено уголовное дело о получении взятки. По данным следствия, мэр получил откат в размере одного миллиона рублей при реализации федерального нацпроекта.

Большаков силовики взяли по дороге на совещание в правительстве Ульяновской области с участием губернатора. Правоохранители разбили стекло машины и стреляли в воздух, чтобы заставить Большакова выйти из машины: мэр забаррикадировался в авто и сопротивлялся задержанию.