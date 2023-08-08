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12:20, 8 августа 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания мэра Димитровграда

Вместе с мэром Димитровграда задержали советника главы Ульяновской области
Начало событий в новости Мэра Димитровграда задержали по подозрению во взяточничестве

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Правоохранительные органы вместе с мэром Димитровграда Андреем Большаковым задержали еще двоих высокопоставленных чиновников региона. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Задержаны советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов.

В настоящее время в кабинете Большакова проходят обыски. Против него возбуждено уголовное дело о получении взятки. По данным следствия, мэр получил откат в размере одного миллиона рублей при реализации федерального нацпроекта.

Большаков силовики взяли по дороге на совещание в правительстве Ульяновской области с участием губернатора. Правоохранители разбили стекло машины и стреляли в воздух, чтобы заставить Большакова выйти из машины: мэр забаррикадировался в авто и сопротивлялся задержанию.

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    Любовь Ширижик
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