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19:54, 31 июля 2023Силовые структуры

Бывшего мэра российского города приговорили к восьми годам колонии за взятку

Экс-мэр Куйтуна получила 8 лет за взятку в виде квартиры, ей отсрочили наказание

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Свердловский районный суд Иркутска приговорил бывшую главу администрации Куйтунского городского поселения Альбину Хомич к восьми годам лишения свободы за получение взятки в виде однокомнатной квартиры, которую ей передал застройщик. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимую признали виновной по статьям 290 УК РФ («Получение взятки») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Суд также решил, что она должна выплатить штраф в 1,89 миллиона рублей.

Вместе с тем осужденной отсрочили отбытие наказание до 17 декабря 2034 года, когда ее ребенок достигнет 14-летнего возраста. По данным «Коммерсанта», гособвинение запрашивало для бывшего мэра реальное наказание без отсрочки.

По данным следствия, в 2018 году Хомич получила от местного застройщика, который возводил дома для детей-сирот, однокомнатную квартиру. За это мэр выдала ему разрешение на ввод двух домов в эксплуатацию, несмотря на отсутствие благоустроенной домовой территории и другие недостатки. Ее действия нанесли региональному бюджету ущерб размером 6,9 миллиона рублей.

Альбина Хомич — чемпионка России, Европы и мира по тяжелой атлетике. В 2017 году она стала главой Куйтуна, а в 2018 году добровольно покинула этот пост в связи с нецелевым использованием бюджетных средств. В 2019 году в отношении Хомич было возбуждено уголовное дело. С июня 2021 года она находится под домашним арестом.

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    Варвара Митина
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