Мужчина бросил собаку в полицейского и был арестован

Японец бросил в полицейского шестикилограммовую собаку и попал под арест

Полиция в японском городе Кобе арестовала мужчину за то, что он бросил свою собаку в сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает Sora News.

Рядом с салоном для домашних животных прохожий заметил собаку породы шиба-ину в ошейнике, находившуюся без присмотра. Мужчина принес животное в салон, так как предположил, что сотрудники смогут разыскать владельца собаки. Сотрудники заведения не узнали собаку и вызвали полицию.

Прибывший на вызов полицейский узнал собаку, так как ранее уже забирал ее с улицы и возвращал владельцу. 55-летний хозяин животного отказался забирать питомца. «Мне не нужна такая собака!» — заявил он. Мужчина потребовал, чтобы полицейский отвез ее в приют. Разгневанный японец схватил шестикилограммовую собаку и бросил ее в полицейского. После этого владелец пса попал под арест.

Мужчине предъявили обвинение в воспрепятствовании исполнению обязанностей сотрудника полиции.

В результате произошедшего ни собака, ни полицейский не пострадали. Пса забрали в полицейский участок. На нем не было обнаружено каких-либо травм.

Ранее сообщалось, что полиция в Торонто, Канада, арестовала мужчину после того, как он избил человека ручным питоном. Мужчина предстал перед судом, обвиняемого оставили под стражей.