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13:46, 8 августа 2023Бывший СССР

Украина начала фронтовые испытания нового беспилотника

ГУР Минобороны Украины сообщило о старте фронтовых испытаний нового БПЛА SpyGun

Фото: Reuters

На Украине начали фронтовые испытания нового разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинского производства SpyGun, сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны республики в Telegram.

«Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня», — говорится в сообщении.

Заявляется, что БПЛА оснащен современной системой радиоуправления, хорошо защищенной от помех средств радиоэлектронной борьбы, и может работать на дальности 50 километров при максимальной скорости 90 километров в час.

Ранее Министерство обороны России показало кадры уничтожения на южнодонецком фронте замаскированной бронетехники Вооруженных сил Украины беспилотником «Ланцет».

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    Алевтина Запольская
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