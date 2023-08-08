В Европе из-за засухи начали использовать для питья сточные воды

WSJ: в Испании начали использовать воду из канализации из-за засухи в Каталонии

В Европе начали добывать питьевую воду из канализационных стоков. Причиной этому стали изменение климата и засуха, сообщает The Wall Street journal (WSJ).

Из-за жары в Барселоне пришлось пересмотреть подход к добыче питьевой воды. Раньше в испанском регионе Каталония использовали преимущественно водохранилища и подземные воды (до 95 процентов потребления). Сейчас доля опресненной морской воды в обиходе составляет 20 процентов — столько же получают от переработки стоков из туалетов, душевых кабин и других городских помещений. Такую смесь называют «водой будущего».

«Население растет, деловая активность растет, а количество воды уменьшается. Нам нужно изменить наш подход к гидроресурсам», — заявил директор Каталонского агентства водных ресурсов Самуэль Рейес.

При этом правила Европейского союза запрещают использовать очищенные сточные воды для питья. Чтобы обойти это ограничение, их сбрасывают в реку, а после снова отбирают, но ниже по течению.

На примере жарких и засушливых стран, таких как Саудовская Аравия, Израиль и ОАЭ, в Европе активнее стали опреснять морскую воду. Так, в Каталонии планируют удвоить мощности по опреснению воды в течение следующих трех лет. В 2022-м две опреснительные установки региона помогли справиться с экстремальной жарой и засухой, произведя 16,7 миллиарда галлонов питьевой воды, что в шесть раз больше, чем в 2009-м. Однако превращение морской воды в питьевую — энергоемкий и дорогой процесс, также вредный для окружающей среды: оставшийся сверхсоленый рассол вреден для экосистемы океана.

Переработка канализационных стоков и опреснение воды — не единственные способы, который предлагают страны для решения проблемы с нехваткой ресурсов. Так, в итальянском регионе Апулия, удаленном от крупных рек или заснеженных гор, собираются построить 100-километровый подводный трубопровод стоимостью в миллиард евро, который будет доставлять речную воду через Адриатическое море из Албании.

Из-за рекордной жары в Таиланде под угрозой оказались поставки риса и сахара. В 2023 году осадки выпадают на 28 процентов меньше, поэтому власти попросили фермеров ограничить посевы одной культурой, чтобы сэкономить воду. Засуха также нанесет удар по производству каучука, уверены эксперты.

Также аномальные температуры станут причиной резкого снижения урожая оливкового масла в Греции. По оценке аналитиков, в 2023 году он снизится на треть, с 2,272 миллиона до 1,391 миллиона тонн. Хотя до следующего сбора урожая в Греции остается еще два месяца, производители продукта уже испытывают серьезное беспокойство на фоне засухи и аномального повышения температуры, помешавшего завязыванию плодов.