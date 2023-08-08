В ЦБ пригрозили «регуляторной дубиной»

В ЦБ надеются договориться с банками о стандарте ипотечного кредитования

В Центробанке надеются достичь диалога с банковским сообществом в вопросах разработки стандарта ипотечного кредитования. В противном случае власти пригрозили методом «регуляторной дубины». Об этом в разговоре с аналитическим центром «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов.

Данилов высказался о планах ЦБ создать стандарт ипотечного кредитования. Они также хотят договориться с банковским сообществом, чтобы упреждать риски, не вводя регуляторные меры. Однако, по словам директора, иногда некоторые банки могут нарушить договоренности, а остальные следуют их примеру.

«Это сильнее нашего вербального воздействия. Если не получится, конечно, всегда можно прибегнуть к "регуляторной дубине". Но это дольше, и хочется, чтобы банки были более сознательными», — уточнил Данилов.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что стандарты ипотечных продуктов помогут не вводить россиян в заблуждение. Она добавила, что регулятор должен не только давать возможность дифференциации продуктов для людей в зависимости от их предпочтений и различающихся жизненных ситуаций, но и не позволять банкам обманывать граждан и наживаться на них.