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12:22, 8 августа 2023Ценности

Россиянам назвали портящую кожу еду

Диетолог Кадырова назвала мясные консервы и колбасу портящими кожу продуктами

Фото: Unsplash

Врач-диетолог Лейла Кадырова назвала россиянам еду, которая портит кожу. Соответствующие комментарий публикует издание «Городовой».

По словам медика, для предотвращения новых морщин стоит отказаться от продуктов повторной переработки. В список вошли мясные консервы и колбаса. Помимо этого, эксперт добавила, что пища с содержанием сахара, в том числе конфеты, печенье и варенье, также наносит вред внешнему виду.

«С возрастом в целом советуют снижать количество потребляемого мяса. В последнее время говорится о том, что нужно есть не больше 500 граммов в неделю. А не так, как мы привыкли, употреблять продукт на завтрак, обед и на ужин», — дополнила она.

В июле дерматолог Энризза П. Фактор назвала четыре продукта, которые предотвращают выпадение волос. В первую очередь в список полезной для локонов еды доктор внесла шпинат. По ее словам, он является источником железа, фолиевой кислоты, витаминов А и С, которые отвечают за рост волос.

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    Екатерина Ештокина
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