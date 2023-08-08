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09:43, 8 августа 2023Ценности

56-летняя Холли Берри показала лицо без макияжа

56-летняя голливудская актриса Холли Берри показала естественную внешность

Фото: @halleberry

Голливудская актриса Холли Берри показала естественную внешность и натуральные волосы без укладки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость снялась на фоне травы и деревьев в клетчатой красной рубашке. При этом на снимке видно, что звезда отказалась от макияжа, демонстрируя подтянутую кожу лица без косметических дефектов.

Помимо этого, артистка предстала с прической из темных коротких волос, которые завиты в кудри. «Моему мужчине это нравится. Поэтому все жалобы направляйте Вану Ханту», — подписала она пост.

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Поклонники оценили внешний вид Берри в комментариях под публикацией, которая набрала более 91 тысячи лайков. «Вы действительно одна из самых красивых, удивительных женщин на земле», «Просто прекрасна! Как снаружи, так и внутри», «Ничто не сравнится с естественной, душевной, умной женщиной», — восхитились они.

Ранее в августе 68-летняя Ирина Хакамада также показала лицо без макияжа. Знаменитость поделилась снимком с отдыха на Бали, на котором она запечатлела себя в голубой футболке на пляже. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика.

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    Екатерина Ештокина
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