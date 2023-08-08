Последствия поражения пункта управления украинской группировки «Хортица» оценили

Политолог Перенджиев: удар по пункту управления «Хортицы» окажет эффект

Поражение передового пункта управления украинской группировки войск «Хортица» скажется на ситуации в зоне спецоперации, но только до того момента, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не восполнят потери. Так в разговоре с «Лентой.ру» оценил последствия удара доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Повлиять это на систему управления и ее качество, конечно, может. Но мы должны понимать, что система военного управления ВСУ похожа на сетевую в том смысле, что уничтожение какой-то одной ячейки управления не влияет на всю систему. Потому что она восполняется за счет того, что всегда есть внешний управляющий», — объяснил военный политолог.

По словам собеседника «Ленты.ру», Вооруженным силам Украины пока есть кем восполнять потери — есть высокопоставленные офицеры, которые находятся непосредственно в штабах НАТО.

Безусловно, это каким-то образом скажется, но лишь в какой-то определенный момент, скажем, в течение суток-недели Александр Перенджиев военный политолог

«Кроме того, передовой пункт больше занимается оперативным управлением, стратегией он не занимается. То есть это не настолько важный пункт в системе управления», — заключил Перенджиев.

Ранее российские военнослужащие поразили передовой пункт управления украинской группировки войск «Хортица», который находился в районе Красноармейска ДНР.

Помимо этого, российские военные уничтожили три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ — они находились в Запорожской и Харьковской областях.

