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06:21, 8 августа 2023Интернет и СМИ

В Индии рассказали об играющих на руку России ВСУ

WION: отказ ВСУ от тактики США и неэффективная техника Запада играют на руку РФ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказываются от тактики США при попытках организовать контрнаступление, а часть поставленной Западом техники показала неэффективность, что играет на руку России. Об этом в своем сюжете рассказал индийский канал WION.

Как указывает вещатель, Украина надеялась, что сможет прорваться через российские позиции, однако контрнаступление продвигается медленно, поскольку ее силы сталкиваются с хорошо укрепленными линиями российской обороны. Кроме того, часть поставленной западной техники оказалась неэффективной, так как не смогла прорваться через российские мины.

Из-за этого украинские войска отказываются от планов атаковать российские позиции сложными западными маневрами, в то время как на Западе хотели, что ВСУ применяли более агрессивную наступательную тактику, говорится в сюжете.

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В результате украинские бойцы, у которых было всего несколько недель для обучения, вернулись к «более привычным методам». Все это замедлило контрнаступление Украины, и сейчас ситуация складывается в пользу России, резюмирует канал.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц и аналитиков сообщала, что бойцы ВСУ, прошедшие организованную США и другими западными союзниками подготовку, отказываются от их тактики и вернулись к прежней из-за неудач при контрнаступлении. Это свидетельствует о том, что надежды НАТО на успехи Киева после получения новых вооружений и прохождения новой подготовки не смогли материализоваться.

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    Марина Совина
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