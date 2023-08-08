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06:30, 8 августа 2023Наука и техника

iPhone 15 Pro получит рекордную память

Инсайдер: iPhone 15 Pro выйдет с 2 терабайтами встроенной памяти

Кадр: Wylsacom / YouTube

Компания Apple впервые выпустит смартфон, который будет иметь 2 терабайта встроенной памяти. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа сослались на отчет известного корейского инсайдера под ником yeux1122. По словам автора, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max можно будет приобрести с накопителем рекордного объема — 2 терабайта. Для сравнения, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max можно купить в версии с 1 терайбатом памяти.

Также авторы MacRumors обратили внимание на отчет одного из инсайдеров на Weibo, который рассказал, что новые премиальные смартфоны Apple будут иметь иметь минимум 256 гигабайт встроенной памяти. Таким образом, модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут доступны в версиях 256 и 512 гигабайт, а также 1 и 2 терабайт.

Специалисты издания предположили, что в том числе из-за увеличения емкости накопителей Apple будет вынуждена поднять цены на свои устройства. «Обратите внимание, что прошлогодние модели iPhone 14 Pro, по слухам, также должны были иметь 2 терайбата памяти, но этого не произошло», — отметили журналисты.

Ранее источники издания 9to5Mac заявили, что Apple запланировала анонс смартфонов серии iPhone 15 на 13 сентября. Вероятнее всего, старт продаж состоится 22 сентября.

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    Андрей Ставицкий
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