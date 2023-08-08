В США заявили о тревоге американских генералов из-за возможностей ВС России

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: генералы США обеспокоены мощью российских АПЛ

Американские генералы перестали высказываться о победе Украины в конфликте с Россией, поскольку они встревожены колоссальными возможностями российского атомного подводного флота. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с Redacted.

Он отметил, что на сегодняшний день атомные подводные лодки (АПЛ) есть только у России и США. По словам Джонсона, российская сторона в этой отрасли превосходит Вашингтон благодаря наличию у нее подводного беспилотника «Посейдон», который способен нести ядерное оружие и наносить удары по американской территории. «У Америки нет способа предотвратить такую угрозу или противостоять ей», — подчеркнул экс-аналитик ЦРУ.

Ранее обозреватель Rebelión Хуанлу Гонсалес заявил о способности российского ядерного комплекса «Посейдон» уничтожить американские штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Он также добавил, что данный комплекс может вызвать в океане «радиоактивные цунами».