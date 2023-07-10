США предупредили о возможности уничтожить Нью-Йорк и Нью-Джерси одним ударом

Rebelión: одна ракета «Посейдон» способна уничтожить штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси

Обозреватель Rebelión Хуанлу Гонсалес в своей новой статье предупредил Соединенные Штаты о том, что всего один российский ядерный комплекс «Посейдон» способен уничтожить сразу несколько американских штатов.

В публикации журналист назвал штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, а также уточнил, что данный комплекс может вызвать в океане «радиоактивные цунами».

Автор статьи подчеркнул, что из-за обширного и разнообразного ядерного арсенала России «никто в здравом уме» не стал бы выходить с ней на конфликт. Также он напомнил, что, согласно доктрине Москвы, применение ядерного вооружения возможно исключительно при угрозе существованию страны, однако Запад предпочитает об этом умалчивать, умышленно разжигая конфликт.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не должна уведомлять США об испытаниях морского беспилотника «Посейдон». Рябков объяснил, что еще в 1980-х был обмен уведомлениями о межконтинентальных баллистических ракетах, баллистических ракетах подводных лодок, а также о проведении масштабных учений стратегических сил. При этом сегодня это не относится к перспективной системе. Он добавил, что в целом «испытательные мероприятия такого рода не подпадают под какие бы то ни было верификационные механизмы».