Россияне набрали кредитов на полтора триллиона рублей

Frank RG: россияне в июле набрали кредитов на рекордные полтора триллиона рублей

В июле 2023 года российские банки обновили рекорд по выдаче кредитов населению. Показатель превысил отметку в полтора триллиона рублей, следует из данных мониторинга Frank RG.

При этом темпы выдачи автокредитов выросли сразу на треть месяц к месяцу, достигнув 165 миллиардов рублей, что стало максимумом за всю историю наблюдений. Количественно выдачи выросли на 37 процентов по сравнению с июнем, до 113,6 тысячи кредитов, а средний чек составил 1,5 миллиона рублей.

Темпы прироста выдачи ипотеки замедлились до плюс четырех процентов с плюс восьми процентов месяцем ранее. Тогда рост выдач жилищных кредитов и кредитов на покупку авто продемонстрировал примерно равные показатели. Сумма полученных россиянами потребительских кредитов почти не изменилась (665,4 триллиона против 663,9 триллиона рублей в июне), но в годовом выражении рост составил 54 процента.

Максимальную в истории сумму кредитов россияне набирают уже третий месяц подряд. В мае показатель составил 1,41 триллиона рублей, а в июне вырос до 1,47 триллиона.