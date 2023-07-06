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13:59, 6 июля 2023Экономика

Россияне набрали кредитов на рекордную за 10 лет сумму

Frank RG: россияне в июне набрали в банках кредитов на рекордные 1,47 триллиона рублей

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В июне 2023 года российские банки выдали населению кредитов на 1,47 триллиона рублей, следует из данных мониторинга Frank RG.

Цифра оказалась рекордной за все время наблюдений, ведущееся с декабря 2013 года. Превышены показатели месячной давности (1,41 триллиона) и декабря 2021 года (1,39 триллиона).

Рост выдач зафиксирован на всех направлениях кредитования, а наибольший темп продемонстрировали сегменты ипотеки и автокредитования, которые за июнь увеличились на 9,3 процента и 8,2 процента соответственно. Причем последний показатель также оказался максимальным за 10 лет наблюдений. Объем набранных россиянами автокредитов в 128,1 миллиарда рублей превысил майский, который тоже был рекордным. Месячное ускорение выдачи кредитов наличными в этом контексте оказалось небольшим — на 0,8 процента, до 666,8 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что в первые пять месяцев 2023 года количество выданных в России автокредитов выросло более чем в полтора раза по сравнению с данными прошлого года. Эксперты в свою очередь ожидают, что рынок автокредитования в стране продолжит расти несмотря на снижение темпов роста параллельного импорта автомобилей. По их мнению, это произойдет за счет замещения западных марок на китайские и отечественные, а также благодаря сегменту машин с пробегом.

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    Дмитрий Воронин
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