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12:39, 29 июня 2023Экономика

В России резко вырос объем выданных автокредитов

НБКИ: объем выданных в 2023 году автокредитов на 58,3% превысил показатель 2022 года

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В России объем выданных автокредитов за первые пять месяцев 2023 года резко вырос — на 58,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Однако этот показатель не вернулся к уровню 2021 года — тогда было оформлено займов на сумму 436,3 миллиарда рублей против 390,5 миллиарда в текущем году. Бюро зафиксировало наибольший спрос на автокредиты в Москве (35,5 миллиарда рублей), Московской области (28 миллиардов рублей) и Санкт-Петербурге (24,5 миллиарда рублей). Также активно оформляли займы на покупку машины жители Республики Татарстан (18,2 миллиарда рублей) и Краснодарского края (17,9 миллиарда рублей).

Наиболее заметная динамика роста объемов выданных автокредитов по сравнению с прошлым годом отмечена в Татарстане (плюс 85,2 процента), Башкирии (плюс 77,5 процента) и Челябинской области (плюс 74,7 процента). При этом в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель увеличился на 9 и 35,6 процента соответственно.

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Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков заявил, что резкий рост этого вида кредитования по сравнению с прошлым годом объясняется эффектом низкой базы. В марте-апреле 2022 года было зафискировано сильное падение выдачи автокредитов, но затем ситуация в сегменте стабилизировалась, чему способствовала государственная программа льготного автокредитования, добавил он. Специалист обратил внимание и на увеличение среднего чека автокредита — в мае 2023 года он достиг наибольших значений за последние полтора года.

Ранее эксперты спрогнозировали, что рынок автокредитования в России будет расти несмотря на снижение темпов роста параллельного импорта автомобилей. По их мнению, это произойдет за счет замещения западных марок на китайские и отечественные, а также благодаря сегменту машин с пробегом.

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