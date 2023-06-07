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12:53, 7 июня 2023Экономика

Россияне набрали рекордный объем кредитов

Frank RG: россияне в мае взяли в банках кредитов на рекордные 1,41 триллиона рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В мае 2023 года россияне взяли в банках кредитов на рекордные 1,41 триллиона рублей, что превышает показатели 2021 года (1,39 триллиона). Соответственно, обычно тихий с точки зрения кредитования месяц неожиданно показал рост даже к апрелю, что произошло впервые с 2017 года. Это следует из данных мониторинга Frank RG.

Всего за пять месяцев текущего года кредитов было выдано на 49 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года.

По словам независимого эксперта Дмитрия Тарасова, объясняться происходящее может «адаптацией потребителей к макроэкономической ситуации, ростом потребительской уверенности, низкой безработицей и быстрым ростом реальной заработной платы».

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В мае выдача кредитов росла во всех сегментах кредитования. В том числе физлица взяли потребкредитов почти на 100 миллиардов рублей больше (всего 662,5 миллиарда), чем в апреле.

При этом наибольший рост показали выдачи нецелевых кредитов и автокредитования. Объем выдачи последних вырос на 8 процентов и составил рекордные 117,9 миллиарда рублей, а средний размер выдаваемого кредита увеличился на 27 процентов, до 1,45 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в России выросли в мае более чем в два раза. Лидером отечественного авторынка остается АвтоВАЗ, продавший 23 904 новые машины, что почти втрое больше, чем годом ранее.

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    Дмитрий Воронин
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