В России отказались от идеи ограничить срок потребительских кредитов

Центробанк решил не ограничивать максимальный срок потребительских кредитов пятью годами

Центральный банк России (ЦБ) отказался от идеи ограничить максимальный срок необеспеченных потребительских кредитов пятью годами. О таком решении сообщает газета «Известия».

В регуляторе пояснили, что в законе уже есть механизмы для ограничения роста долговой нагрузки граждан. В частности, с 1 января для банков и микрофинансовых организаций установлен предел по выдаче кредитов клиентам с предельной долговой нагрузкой более 80 процентов. В дальнейшем ограничения будут усиливаться.

По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, ограничения максимального срока по займам могли бы исключить возможность реструктуризации долга за счет увеличения срока кредита и снижения ежемесячного платежа. В некоторых случаях это также лишило бы клиента возможности получить кредитные каникулы по договорам, чей срок близок к пяти годам или если они оформляются на долгий срок, как у мобилизованных.

Ранее Центробанку предложили ввести ограничение на выдачу микрозаймов — не более двух-трех на одного человека. Инициатором стала депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Александра Аксененко. Она также предложила проводить проверку платежеспособности заемщиков и их долговой нагрузки.