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08:50, 6 июня 2023Экономика

В России отказались от идеи ограничить срок потребительских кредитов

Центробанк решил не ограничивать максимальный срок потребительских кредитов пятью годами

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Центральный банк России (ЦБ) отказался от идеи ограничить максимальный срок необеспеченных потребительских кредитов пятью годами. О таком решении сообщает газета «Известия».

В регуляторе пояснили, что в законе уже есть механизмы для ограничения роста долговой нагрузки граждан. В частности, с 1 января для банков и микрофинансовых организаций установлен предел по выдаче кредитов клиентам с предельной долговой нагрузкой более 80 процентов. В дальнейшем ограничения будут усиливаться.

По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, ограничения максимального срока по займам могли бы исключить возможность реструктуризации долга за счет увеличения срока кредита и снижения ежемесячного платежа. В некоторых случаях это также лишило бы клиента возможности получить кредитные каникулы по договорам, чей срок близок к пяти годам или если они оформляются на долгий срок, как у мобилизованных.

Ранее Центробанку предложили ввести ограничение на выдачу микрозаймов — не более двух-трех на одного человека. Инициатором стала депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Александра Аксененко. Она также предложила проводить проверку платежеспособности заемщиков и их долговой нагрузки.

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    Вячеслав Агапов
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