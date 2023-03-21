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14:54, 21 марта 2023Экономика

В России начали выдавать кредиты поменьше

«Скоринг бюро»: в феврале объем выдачи кредитов упал на 12,3 процента, а просрочка выросла

Фото: Emil Kalibradov / Unsplash

В феврале выдача потребительских кредитов в России сократилась на 12,3 процента по сравнению с прошлогодним уровнем, при этом падает средний размер кредита, а размер просрочки растет. Об этом со ссылкой на данные «Скоринг бюро» пишет «Коммерсантъ».

За месяц выдано 2,35 миллиона кредитов на 431,8 миллиарда рублей, по количеству одобренных заявок это меньше, чем в традиционно слабом по показателям январе. Средний чек составил 183 тысячи рублей, год назад — 240 тысяч рублей.

Объем просрочки на 90 и более дней вырос до 712 миллиардов рублей (плюс 6,6 процента с начала года) из общего портфеля в 7,94 триллиона рублей. Средний размер просроченного потребкредита прибавил 10 процентов и достиг максимума с 2021 года — 145,6 тысячи рублей (132,5 тысячи рублей в феврале 2022 года).

Как отмечает издание, цифры позволяют предполагать, что банки начали выдавать кредиты поменьше из-за опасений по поводу слабого возврата значительных по сумме займов. Аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова указывает, что такая тенденция укладывается в традиционную политику банков. При кризисных сценариях они ужесточают риск-политику и стараются поддерживать объем кредитования за счет количества клиентов, а не размера ссуд.

Ранее сообщалось, что в Международный женский день, 8 Марта, россияне купили на четверть меньше букетов цветов, чем год назад. В общей сложности было продано 375 тысяч букетов. Однако средний чек на них вырос на столько же, так что сумма трат в рублях не изменилась.

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Платон Щукин
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