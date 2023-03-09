Россияне купили меньше букетов на 8 Марта

«Первый ОФД»: россияне купили на четверть меньше букетов 8 Марта, чем год назад

В Международный женский день 8 марта россияне купили на четверть меньше букетов цветов (28 процентов), чем год назад. В общей сложности было продано 375 тысяч букетов, свидетельствует статистика сервиса оператора фискальных данных «Первый ОФД». Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Однако объем трат по сравнению с 2022 годом не изменился (133 миллиона рублей), а средний чек вырос на четверть и достиг 960 рублей.

При этом россияне увеличили расходы на шоколад и конфеты — рост составил 23 процента в годовом выражении, до 184 миллионов рублей, хотя количество покупок осталось на уровне прошлого года. Эксперты связали динамику с увеличением среднего чека на четверть — до 218 рублей.

«В этом году в день праздника мы фиксируем снижение числа покупок, так как россияне стали экономить на подарках, однако в предпраздничную неделю снижение к предыдущему году было вдвое меньшим, а траты на цветы и сладости выросли на 12 и 18 процентов соответственно», — рассказала старший аналитик сервиса Татьяна Гребенкина.

Ранее замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов призвал запретить поднимать цены на цветы перед 8 Марта. Подорожание букетов перед праздниками является спекуляцией, согласился с ним замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев.

Для покупки подарка на 8 марта в текущем году мужчины начали брать кредиты в микрофинансовых организациях (МФО). Средняя запрашиваемая сумма займа к празднику составила 7,4 тысячи рублей, сообщал сервис Moneyman.