Шторм и туалет в магазине принесли мужчине 100 тысяч долларов

В США мужчина завез в туалет семью, купил лотерейный билет и выиграл

Житель США Закари Шарп сорвал куш в лотерею благодаря шторму и походу семьи в туалет. Об этом сообщает North Carolina Education Lottery.

Мужчина рассказал, что в субботу, 29 июля, он со своей семьей посетил концерт рэпера Post Malone, который проходил в городе Томасвилл, штат Северная Каролина. Он отметил, что в тот день выступление артиста задержалось из-за внезапно начавшейся грозы. Несмотря на это, Шарп и его родственники остались довольны концертом. «Это было невероятно. Он устроил замечательное шоу», — говорит он.

По словам мужчины, из-за задержки выступления ему пришлось возвращаться домой гораздо позже, чем он ожидал. По пути он остановился у магазина, так как члены его семьи захотели сходить в туалет. Пока Шарп ждал родственников, он зашел в магазин и решил купить несколько билетов мгновенной лотереи стоимостью 30 долларов (2,8 тысячи рублей) каждый. Когда мужчина стер защитный слой с первого лотерейного билета, то понял, что выиграл 300 долларов (28,8 тысячи рублей), и обрадовался. Однако это было не все: второй билет принес ему 100 тысяч долларов (9,6 миллиона рублей). «Когда я стер защитный слой, я чуть не потерял сознание. Я буквально потерял дар речи. Мы все были в шоке», — вспоминает он.

Через два дня Шарп приехал в офис лотереи и после вычета налогов получил денежный приз в размере 71 тысячи долларов (6,8 миллиона рублей). Победитель сказал, что планирует потратить выигрыш на оплату учебы и счетов, а также отложить часть денег на черный день.

Ранее сообщалось, что в Индии мусорщицы из санитарной службы сорвали джекпот в лотерее. Хотя им удалось получить крупный приз, они решили не бросать работу.

