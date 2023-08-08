Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:59, 8 августа 2023Из жизни

Шторм и туалет в магазине принесли мужчине 100 тысяч долларов

В США мужчина завез в туалет семью, купил лотерейный билет и выиграл

Фото: Jarp2 / Shutterstock / Fotodom

Житель США Закари Шарп сорвал куш в лотерею благодаря шторму и походу семьи в туалет. Об этом сообщает North Carolina Education Lottery.

Мужчина рассказал, что в субботу, 29 июля, он со своей семьей посетил концерт рэпера Post Malone, который проходил в городе Томасвилл, штат Северная Каролина. Он отметил, что в тот день выступление артиста задержалось из-за внезапно начавшейся грозы. Несмотря на это, Шарп и его родственники остались довольны концертом. «Это было невероятно. Он устроил замечательное шоу», — говорит он.

Материалы по теме:
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

По словам мужчины, из-за задержки выступления ему пришлось возвращаться домой гораздо позже, чем он ожидал. По пути он остановился у магазина, так как члены его семьи захотели сходить в туалет. Пока Шарп ждал родственников, он зашел в магазин и решил купить несколько билетов мгновенной лотереи стоимостью 30 долларов (2,8 тысячи рублей) каждый. Когда мужчина стер защитный слой с первого лотерейного билета, то понял, что выиграл 300 долларов (28,8 тысячи рублей), и обрадовался. Однако это было не все: второй билет принес ему 100 тысяч долларов (9,6 миллиона рублей). «Когда я стер защитный слой, я чуть не потерял сознание. Я буквально потерял дар речи. Мы все были в шоке», — вспоминает он.

Через два дня Шарп приехал в офис лотереи и после вычета налогов получил денежный приз в размере 71 тысячи долларов (6,8 миллиона рублей). Победитель сказал, что планирует потратить выигрыш на оплату учебы и счетов, а также отложить часть денег на черный день.

Ранее сообщалось, что в Индии мусорщицы из санитарной службы сорвали джекпот в лотерее. Хотя им удалось получить крупный приз, они решили не бросать работу.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о выполнении условий России по зерновой сделке. На какие уступки пошел Вашингтон?

    Мужчина бросил собаку в полицейского и был арестован

    В Забайкалье начали розыск третьего мужчины за избиение инвалида СВО

    В Федерации тяжелой атлетики России отреагировали на недопуск спортсменов к ЧМ

    Названы три безвкусные вещи в гардеробе

    Пьяный водитель угрожал ножом российским полицейским и попал на видео

    Атакованный дроном ВСУ российский танкер «Сиг» отбуксируют на завод

    Торговля между Россией и Китаем резко выросла

    Влияние нового курса рубля на инфляцию оценили

    Юлий Гусман переехал в США и похудел на 10 килограммов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости