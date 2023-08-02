11 мусорщиц выиграли в лотерею 112 миллионов рублей и решили не бросать работу

11 мусорщиц в Индии выиграли крупный приз в лотерею, но не стали бросать работу

Мусорщицы из санитарной службы в индийском городе Парапанангади, штат Керала, сорвали джекпот в лотерее. Хотя им удалось получить крупный приз, они решили не бросать работу, сообщает «Би-Би-Си».

Группа из 11 женщин, которые занимаются сбором небиологического мусора, приняла участие в лотерее и выиграла 100 миллионов рупий (111,8 миллиона рублей). Обычно эти женщины зарабатывали около 250 рупий (279 рублей) в день. Этих денег им не хватало для жизни, часто они брали в долг на образование детей и другие расходы. В надежде исправить ситуацию, время от времени они объединялись, чтобы купить лотерейный билет.

В июне мусорщицы купили билет, стоящий 250 рупий (279 рублей). Для этого девятеро из них внесли по 25 рупий (27 рублей), еще двое внесли по 12,5 рупии (13,9 рубля).

После уплаты налогов размер приза составит 63 миллиона рупий (70,4 миллиона рублей). Женщины, которые внесли меньшую сумму, поделят между собой 6,3 миллиона рупий (7 миллионов рублей). Оставшиеся участницы розыгрыша получат по 6,3 миллиона рупий каждая.

Индианки уже планируют, как потратить деньги. Одна из них собирается построить дом и погасить долги. Ее жилище было разрушено во время наводнения в Керале в 2018 году. Другие планируют направить деньги на образование детей или завершение строительства домов.

Все они заявили, что продолжат работу по сбору мусора и строительству общественных туалетов, так как это коллективное занятие принесло им благосостояние.

Ранее сообщалось, что житель британского города Сент-Леонардс-он-Си, графство Восточный Сассекс, сорвал джекпот в лотерею, растратил деньги и вновь стал продавцом окон. Он управляет компанией, занимается измерением, оценкой и приемом заказов.