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09:19, 8 августа 2023Экономика

В России анонсировали переход на новую систему оплаты труда медиков

Мурашко: новую систему оплаты труда медиков введут в России с 2025 года

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Новую систему оплаты труда медиков введут в России с 2025 года. Соответствующий анонс на брифинге для журналистов в Уфе сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы ведомства, новый механизм тестируют в нескольких регионах страны. Переход на единую систему будет осуществляться на основании их опыта, добавил он.

Также Мурашко добавил, что цифровизация здравоохранения является одним из важных и системообразующих в отрасли. Однако еще не все учреждения первичного звена перешли на электронный документооборот, хотя и много лет работают в этом режиме. Сейчас в здравоохранении формируется персонализированный формат сопровождения пациента, подчеркнул министр.

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В 2023 году на зарплаты российским медицинским работникам направят дополнительно 7,4 миллиарда рублей. Такое решение в правительстве приняли, исходя из прогноза по приросту численности медиков. По информации профильных ведомств, в течение года в больницы и поликлиники придут работать еще более 18 тысяч врачей и 20 тысяч среднего медперсонала.

Ранее эксперты ОНФ заявили, что зарплаты большинства врачей и среднего медперсонала в России не достигли уровня, который был установлен властями еще 10 лет назад. Согласно майским указам президента от 2012 года, младший и средний медперсонал должен был получать не меньше средней зарплаты по региону, а врачи — в два раза больше этого уровня. Добиться таких результатов планировали к 2018 году, но по словам 75 процентов медиков, их доход настолько не вырос и к концу 2022 года.

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    Вячеслав Агапов
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