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21:29, 8 августа 2023Мир

Госдеп отверг заявление МИД России об отваживании Киева от переговоров

Госдеп отверг заявление МИД РФ о том, что США отвадили Киев от переговоров

Фото: Pixabay

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отверг заявление МИД России о том, что Вашингтон отвадил Киев от переговоров с Москвой. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом американский дипломат прокомментировал слова официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой.

«Какой сюрприз. А когда мы предположительно отвадили Украину от переговоров? Дело обстоит не так», — подчеркнул Миллер.

Ранее Захарова прокомментировала заявление официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера, сказавшего, что с Россией сейчас не ведется никаких переговоров по урегулированию конфликта на Украине, так как «Россия отказалась вступать в содержательный диалог о мире».

«Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022-го, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022-го, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию», — подчеркнула дипломат.

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    Марина Совина
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