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21:24, 7 августа 2023Мир

Захарова уличила Госдеп во вранье

Захарова: Госдеп врет об отказе России вступать в переговоры о мире на Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Госдепартамент США во лжи. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала заявление официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера, сказавшего, что с Россией сейчас не ведется никаких переговоров по урегулированию конфликта на Украине, так как «Россия отказалась вступать в содержательный диалог о мире».

«Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022-го, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022-го, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию», — написала Захарова.

При этом она не исключила, что «официальный представитель Госдепа не следит за выступлениями руководителя своего ведомства». «Если Мэттью Миллер ознакомится с интервью своего шефа Блинкена от апреля 2023-го, то он поймет, что дал или в штангу, или дрозда», — резюмировала Захарова.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США расценивают переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Джидде 5-6 августа без России как продуктивные.

На переговорах в Джидде власти Саудовской Аравии представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными. Консультации посетили представители около 40 государств, включая Китай, Индию, Южную Африку и Бразилию.

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    Марина Совина
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