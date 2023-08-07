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21:01, 7 августа 2023Мир

США оценили переговоры по Украине в Джидде

Госдеп США оценил переговоры по Украине в Джидде без России как продуктивные

Фото: Saudi Press Agency / Reuters

США расценивают переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Джидде 5-6 августа без России как продуктивные. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает ТАСС.

Отмечается, что от американской стороны в переговорах принимали участие помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и исполняющий обязанности первого заместителя госсекретаря Виктория Нуланд.

«Мы считаем продуктивным, что ряд стран смогли напрямую услышать от Украины о насилии России по отношению к их стране, а также об их представлениях о справедливом и устойчивом мире, который сохранит территориальную целостность и суверенитет», — сказал Миллер.

Ранее МИД Китая прокомментировал прошедшие консультации по урегулированию конфликта на Украине в Джидде как помогающие укрепить «международный консенсус». В китайском дипломатическом ведомстве заявили, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй имел контакты со многими сторонами в украинском конфликте.

На переговорах в Джидде власти Саудовской Аравии представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными. Консультации посетили представители около 40 государств, включая Китай, Индию, Южную Африку и Бразилию.

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    Виктория Кондратьева
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