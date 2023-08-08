Стало известно о возможной роли бойца ЧВК в пропаже россиянки с дочерью на Урале

Ura.ru: к исчезновению на Урале женщины и ее дочери мог быть причастен боец ЧВК

К исчезновению на Урале женщины и ее пятилетней дочери может быть причастен боец ЧВК. Об этом агентству Ura.ru рассказала старшая дочь пропавшей россиянки.

«Мама познакомилась с этим мужчиной, когда лежала в наркологической больнице, он там тоже лечился. Она мне о нем немного рассказывала — он боец ЧВК», — заявила девушка.

По ее словам, пропавшая женщина занимает патриотическую позицию и интересуется событиями специальной военной операции. «Думаю, они подружились на этой почве», — предположила россиянка. Она добавила, что ее мать собиралась в гости к своему знакомому. «Только странно, зачем взяла с собой ребенка», — задалась вопросом девушка.

Связь с женщиной пропала в воскресенье, 6 августа. Уходя, она взяла свой паспорт и свидетельство о рождении дочери. Несмотря на это, ее близкие обратились в полицию только на следующий день. Раньше женщина уже уходила из дома, пояснили в МВД России.