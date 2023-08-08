В российском регионе пропала мать с пятилетней дочерью

В Первоуральске Свердловской области пропала мать с пятилетней дочерью

В Первоуральске Свердловской области пропала женщина вместе с пятилетней дочерью. Об этом сообщили в управлении МВД по российскому региону, пишет Ura.ru.

По информации правоохранителей, россиянка перестала выходить на связь 6 августа. Ранее она уже уходила из дома, а недавно выписалась из медицинского учреждения, где познакомилась с мужчиной.

«Всего в семье четыре дочери, но с родителями живут только младшие, а две старших уже взрослые, они переехали в Екатеринбург как самостоятельные. Обнаружил пропажу глава семьи, однако одну из старших дочерей он попросил обратиться за помощью в полицию не сразу, а лишь на следующий день», — сообщил глава пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых.

Он добавил, что пропавшая женщина взяла с собой паспорт и свидетельство о рождении дочери. В поисках россиянок участвуют 20 сотрудников полиции и инспекторы ПДН. Муж женщины рассказал, что ее уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Ранее в поселке Буланаш Свердловской области 18-летняя мать пропала после того, как поссорилась с мужем. Мужчина воспитывает с 18-летней супругой ребенка, которому два с половиной года, сейчас мальчик находится с папой.