В российском регионе 18-летняя мать пропала после ссоры с мужем

В поселке Буланаш Свердловской области 18-летняя мать пропала после ссоры с мужем

В поселке Буланаш Свердловской области 18-летняя мать пропала после того, как поссорилась с мужем. Об этом со ссылкой на слова мужчины сообщает KP.RU.

«Приехал с вахты. Мы поссорились, она ушла до друзей 18.06 вечером и до 21.06 она была на связи, 21.06 в 16:36 она прислала последнее голосовое и с того момента по нынешний день не выходила на связь», — рассказал россиянин.

Мужчина воспитывает с 18-летней супругой ребенка, которому два с половиной года, сейчас мальчик находится с папой. По словам подруги пропавшей девушки, она может находиться у одной из подруг. При этом россиянка добавила, что все места, где может находиться девушка, уже проверили.

Ранее в Ачинске Красноярского края 22-летняя мать пропала с тремя детьми. Россиянка вместе с семимесячным ребенком отправилась в детский сад за двумя дочерями — 2 и 4 лет.