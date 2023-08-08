Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России движения «Аллатра»

Деятельность движения «Аллатра» признали нежелательной в России

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность Международного общественного движения «Аллатра». Об этом во вторник, 8 августа, в своем Telegram-канале Генеральная прокуратура.

Организация, главой и основателем которой, является гражданка Украины является псевдорелигиозным движением. Активисты получают от кураторов указания о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти РФ.

«С начала специальной военной операции неправительственной организацией распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая Вооруженные Силы Российской Федерации», — заявили в Генпрокуратуре.