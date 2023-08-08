Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:03, 8 августа 2023Экономика

В России заявили о выходе расходов бюджета на нормальный уровень

Минфин: динамика бюджетных расходов вышла на нормальный уровень

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российский Минфин впервые в текущем году объявил, что динамика бюджетных расходов вернулась на нормальный уровень. Выдержки из отчета ведомства приводит РБК.

Общие расходы бюджета за семь месяцев текущего года составили 17,34 триллиона рублей (плюс 14 процентов год к году). При этом, отметили в Минфине, в первые несколько месяцев 2030-го были ускоренно профинансированы «отдельные контрактуемые расходы». «Динамика исполнения расходов федерального бюджета вышла на нормальный уровень», — констатировали там.

По оценкам министерства, дефицит бюджета в январе-июле предварительно составил 2,81 триллиона рублей. Как говорил министр Антон Силуанов, дефицит бюджета России по итогам 2023 года составит 2-2,5 процента ВВП. Одновременно он заверил, что ресурсов для покрытия всех расходов бюджета, которые возникают в течение года, достаточно.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объяснил повышение ключевой ставки

    Раскрыты траты немецкого правительства на внешность Меркель

    Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось после серьезного ДТП. Что известно о ее здоровье?

    Описаны последствия введения субсидий для семей на аренду жилья

    Россиянин показал трем маленьким девочкам интимное видео и попал под следствие

    Ким Кардашьян рассказала о серьезной травме

    Microsoft выпустит приставку без дисковода

    Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в России

    Рыбак на каяке случайно поймал на удочку акулу-людоеда

    Семья осталась без отпуска за 800 тысяч рублей из-за дефекта в паспорте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости