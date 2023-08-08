Минфин: динамика бюджетных расходов вышла на нормальный уровень

Российский Минфин впервые в текущем году объявил, что динамика бюджетных расходов вернулась на нормальный уровень. Выдержки из отчета ведомства приводит РБК.

Общие расходы бюджета за семь месяцев текущего года составили 17,34 триллиона рублей (плюс 14 процентов год к году). При этом, отметили в Минфине, в первые несколько месяцев 2030-го были ускоренно профинансированы «отдельные контрактуемые расходы». «Динамика исполнения расходов федерального бюджета вышла на нормальный уровень», — констатировали там.

По оценкам министерства, дефицит бюджета в январе-июле предварительно составил 2,81 триллиона рублей. Как говорил министр Антон Силуанов, дефицит бюджета России по итогам 2023 года составит 2-2,5 процента ВВП. Одновременно он заверил, что ресурсов для покрытия всех расходов бюджета, которые возникают в течение года, достаточно.