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16:05, 8 августа 2023Мир

Нигер отказал ЭКОВАС и ООН во въезде в страну

Военные Нигера отказали ЭКОВАС и ООН во въезде в страну

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Военные Нигера отказали Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС) и ООН во въезде в страну из соображений безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нынешний контекст гнева (...) населения после введенных ЭКОВАС санкций не позволяет принять указанную делегацию в (...) безопасности», — цитирует агентство слова из письма, адресованного представительству.

На прошедшем заседании ЭКОВАС члены организации дали неделю военным в Нигере, которые объявили о госперевороте, чтобы вернуть к власти президента Мохамеда Базума. По истечении этого срока они допустили, что могут применить любые меры, в том числе военные.

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    Виктория Кондратьева
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