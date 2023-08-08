В Петербурге годовалая девочка отравилась найденным на площадке снюсом

В Петербурге годовалая девочка отравилась найденным на детской площадке снюсом

В Санкт-Петербурге годовалая девочка отравилась снюсом. Родители пострадавшей отметили, что пакетик с некурительным табаком она нашла на детской площадке во дворе одного из домов на Выборгском шоссе. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, ребенка доставили в больницу с острым отравлением в состоянии средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после случившегося. Другие обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

В июле сообщалось, что в Петербурге девятиклассник впал в кому после отравления неустановленным веществом. Школьника забрали в медучреждение из квартиры в Литейном округе.

Подчеркивалось, что семья юноши до инцидента на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла.

До этого в Свердловской области десятерых подростков госпитализировали после употребления алкоголя. Им была оказана вся необходимая помощь.