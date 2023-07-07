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12:23, 7 июля 2023Россия

Российский школьник впал в кому после отравления неизвестным веществом

В Петербурге девятиклассник впал в кому после отравления неустановленным веществом

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Петербурге девятиклассник впал в кому после отравления неустановленным веществом. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».

Школьника госпитализировали из квартиры в Литейном округе. По словам медиков, подросток впал в гипоксическую кому.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, семья россиянина на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Ранее в Свердловской области десятерых подростков госпитализировали после употребления алкоголя. Им была оказана необходимая помощь. В региональном Минздраве состояние детей оценивают как удовлетворительное.

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    Алан Босиков
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