Российский школьник впал в кому после отравления неизвестным веществом

В Петербурге девятиклассник впал в кому после отравления неустановленным веществом

В Петербурге девятиклассник впал в кому после отравления неустановленным веществом. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».

Школьника госпитализировали из квартиры в Литейном округе. По словам медиков, подросток впал в гипоксическую кому.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, семья россиянина на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Ранее в Свердловской области десятерых подростков госпитализировали после употребления алкоголя. Им была оказана необходимая помощь. В региональном Минздраве состояние детей оценивают как удовлетворительное.