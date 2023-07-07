Российский школьник впал в кому после отравления неизвестным веществом
В Петербурге девятиклассник впал в кому после отравления неустановленным веществом
В Петербурге девятиклассник впал в кому после отравления неустановленным веществом. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».
Школьника госпитализировали из квартиры в Литейном округе. По словам медиков, подросток впал в гипоксическую кому.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, семья россиянина на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.
Ранее в Свердловской области десятерых подростков госпитализировали после употребления алкоголя. Им была оказана необходимая помощь. В региональном Минздраве состояние детей оценивают как удовлетворительное.