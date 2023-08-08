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15:32, 8 августа 2023Силовые структуры

Начата проверка после получения мужчиной ножевого ранения в центре Москвы

МВД начало проверку после нападения с ножом на мужчину в центре Москвы

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве полиция начала проверку по факту нападения с ножом на мужчину на Патриарших прудах. Об этом сообщил РБК со ссылкой на заявление МВД России.

Вечером 7 августа около ресторана «Аист» в центре столицы произошел конфликт, в ходе которого неизвестный достал нож и ударил оппонента в живот, а затем убежал. Раненому помогли бойцы Вагаб Вагабов и Сослан Асбаров — они оказались рядом и вызвали медиков.

Ранее в Следственном комитете России по Кемеровской области сообщили, что суд рассмотрит дело 78-летнего местного жителя, порезавшего полицейского.

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    Варвара Митина
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