Германия предложила Польше продлить размещение трех систем Patriot

Reuters: ФРГ предложила Польше продлить размещение систем Patriot до конца года

Минобороны Германии предложило властям Польши продлить размещение трех американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot до конца года, сообщает Reuters.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время речь о продлении в 2024 году не идет.

Ранее британское издание The Times, ссылаясь на высокопоставленного источника в Вооруженных силах Украины (ВСУ) рассказало, что Киев от ударов российских ракет обороняет самая мощная система противовоздушной обороны (ПВО) в мире. При этом он признал нехватку боеприпасов для названных систем. По его словам, невозможно планировать военные действия при ежегодном производстве 150-160 ракет Patriot, поскольку они используются за месяц.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что Киеву для защиты всей территории страны требуется 10-12 систем Patriot.