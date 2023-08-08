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07:37, 8 августа 2023Экономика

В России решили поддержать производителей детских товаров

«Известия»: Госдума снизит налоги для производителей детской мебели и пеленок

Фото: Vadim Nekrasov / Globallookpress.com

В России решили поддержать производителей детских товаров с помощью налоговых льгот. Соответствующий законопроект в Госдуме могут принять в первом чтении уже 1 сентября, со ссылкой на источник в комитете по бюджету сообщает газета «Известия».

Поправки в Налоговый кодекс уже получили положительное заключение комиссии по законопроектной деятельности. Они предлагают расширить перечень товаров для детей, облагаемых пониженным налогом на добавленную стоимость (НДС). Для производителей детской мебели, автокресел, пеленок и других товаров, ставка налога снизится до десяти процентов. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли в июле 2023 года.

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В правительстве заявили, что компаниям, выпускающим детскую продукцию, необходима поддержка для повышения их конкурентоспособности. Уменьшение налоговой нагрузки для них поможет поддержать спрос, увеличит темпы роста рынка, поможет нарастить долю товаров российского производства на рынке и поддержит семьи с детьми, отметили авторы поправок в пояснительной записке к документу.

Сейчас в Налоговом кодексе пониженная ставка налога предусмотрена для трикотажных и швейных изделий, колясок, детских кроватей и матрасов, а также игрушек и подгузников. Прочие изделия облагаются НДС в 20 процентов.

Ранее в России создали ГОСТ на игрушки, который впервые даст определение всем типам этой продукции. Документ делит продукцию на 48 типов, например, игровые наборы, летающие игрушки, мячи и другие. По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонины Цицулиной, это позволит идентифицировать продукцию и исключить тех, кто ищет обходные пути.

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    Вячеслав Агапов
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