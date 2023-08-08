Минобороны Польши согласилось отправить подкрепление на белорусскую границу

Минобороны Польши согласилось отправить подкрепление в виде дополнительных войск на польско-белорусскую границу. Об этом сообщает Reuters.

«В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе... министр национальной обороны распорядился выполнить просьбу и дополнительно направить солдат для патрулирования польско-белорусской границы», — сказано в публикации.

Ранее заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что погранслужба Польши запросила подкрепление в тысячу солдат к границе с Белоруссией. «Нам нужно намного больше сил на границе. Комендант Томаш Прага обратился к министерству национальной обороны с просьбой перевести очередную тысячу солдат на польско-белорусскую границу», — сказал он.