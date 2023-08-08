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12:10, 8 августа 2023Мир

Минобороны Польши согласилось отправить подкрепление на белорусскую границу

Минобороны Польши согласилось отправить подкрепление на белорусскую границу

Фото: Grzegorz DabrowskiAgencja Wyborcza.pl / Reuters

Минобороны Польши согласилось отправить подкрепление в виде дополнительных войск на польско-белорусскую границу. Об этом сообщает Reuters.

«В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе... министр национальной обороны распорядился выполнить просьбу и дополнительно направить солдат для патрулирования польско-белорусской границы», — сказано в публикации.

Ранее заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что погранслужба Польши запросила подкрепление в тысячу солдат к границе с Белоруссией. «Нам нужно намного больше сил на границе. Комендант Томаш Прага обратился к министерству национальной обороны с просьбой перевести очередную тысячу солдат на польско-белорусскую границу», — сказал он.

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    Виктория Кондратьева
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