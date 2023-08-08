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17:05, 8 августа 2023Среда обитания

Еще одна европейская страна стала жертвой лесных пожаров

Bloomberg: лесные пожары захватили южные регионы Португалии
СюжетЛесные пожары:

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Лесные пожары распространились с Греции, Испании и Италии на южные территории Португалии. Очаги возгораний были зафиксированы в регионах Алентежу и Алгарви, а также в непосредственной близости от городов Одемира и Сантарен, сообщает Bloomberg.

В вышеперечисленных регионах воздух прогревался до 46,4 градуса Цельсия в начале этой недели. Очаги возгораний были зафиксированы на холмистой местности, покрытой лесами. К тушению пожаров привлекли в общей сложности три тысячи специалистов, а более тысячи местных жителей были эвакуированы из наиболее опасных зон.

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Аномальные высокие температуры в настоящее время распространились на большую часть территории Пиренейского полуострова. От экстремальной жары продолжают страдать жители ряда южноевропейских стран, включая Испанию, Италию, Грецию, Кипр и другие. В соседней с Португалией Испании местные власти предупредили жителей об усилении жары в некоторых районах Андалусии, где воздух, согласно прогнозам метеорологов, прогреется в среду до 44 градусов Цельсия.

До этого от лесных пожаров сильно пострадала Греция. Ранее сообщалось об эвакуации более двух тысяч человек со средиземноморского острова Родос. Последствия теплового взрыва в Сахаре также проявились в Хорватии, где пожары распространились к югу от популярного у туристов города Дубровник.

На этом фоне власти шести европейских стран, включая Италию, Хорватию, Грецию, Мальту, Португалию и Словению, объявили о чрезвычайной климатической ситуации. Главы этих средиземноморских государств призвали Евросоюз и международное сообщество к экстренным мерам по разрешению климатического кризиса. Речь шла о «взрывоопасных масштабах» последствий аномальной погоды в регионе, с которыми необходимо бороться скоординировано и коллективно.

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    Анатолий Акулов
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