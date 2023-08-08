Власти Ульяновской области раскрыли подробности задержания мэра Димитровграда

Ульяновский глава Русских: Большакова задержали при порочащих обстоятельствах

Сотрудники силовых структур задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова при порочащих обстоятельствах. Такие подробности раскрыл губернатор Ульяновской области Алексей Русских в Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что задержанный Большаков будет уволен в связи с утратой доверия. Власти Ульяновской области имели много претензий к мэру Димитровграда, отметил Русских.

«Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия», — написал губернатор.

Русских пообещал, что в ближайшее время назначат новый конкурс по выборам главы администрации Димитровграда.

До этого сообщалось, что правоохранители вместе с мэром Димитровграда Андреем Большаковым задержали еще двоих высокопоставленных чиновников Ульяновской области.