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12:20, 8 августа 2023Россия

Власти Ульяновской области раскрыли подробности задержания мэра Димитровграда

Ульяновский глава Русских: Большакова задержали при порочащих обстоятельствах

Кадр: Telegram-канал SHOT

Сотрудники силовых структур задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова при порочащих обстоятельствах. Такие подробности раскрыл губернатор Ульяновской области Алексей Русских в Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что задержанный Большаков будет уволен в связи с утратой доверия. Власти Ульяновской области имели много претензий к мэру Димитровграда, отметил Русских.

«Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия», — написал губернатор.

Русских пообещал, что в ближайшее время назначат новый конкурс по выборам главы администрации Димитровграда.

До этого сообщалось, что правоохранители вместе с мэром Димитровграда Андреем Большаковым задержали еще двоих высокопоставленных чиновников Ульяновской области.

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    Анна Щербакова
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