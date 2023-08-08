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19:52, 8 августа 2023Россия

Число пострадавших при взрыве газа в российском жилом доме снова возросло

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Астрахани возросло до 13
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Число пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в Астрахани снова возросло и достигло 13. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram.

«Медицинская помощь на месте оказана 13 жильцам, у всех постстрессовое состояние», — написал он.

Двое с ожогами верхних конечностей доставлены в ожоговое отделение местной больницы. Их состояние врачами оценивается как тяжелое, добавил глава российского региона.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

Взрыв газа в Астрахани произошел в жилом доме на улице Адмирала Нахимова во вторник, 8 августа. 70 жителей эвакуировали, двух человек медики спасти не смогли. По предварительным данным, в одной из квартир произошел хлопок газовоздушной смеси.

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    Евгения Куликова
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